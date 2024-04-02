2 апреля 2024

2 апреля 2024 11:33

Джинсовый плащ стал трендом весны 2024 года

Модные редакторы назвали плащ из одного материала неожиданным трендом весны 2024 года. Соответствующий материал публикует французская версия Vogue, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам экспертов, в текущем сезоне актуальным стал данный предмет гардероба из джинсовой ткани. В том числе его представили в своих коллекциях такие бренды, как Chloe, Nour Hammour, Reformation и Weekend Max Mara.

В то же время популярности указанного тренча поспособствовала американская актриса Кэти Холмс. Звезда фильма "Бэтмен: Начало" прогулялась в нем по улицам Нью-Йорка и привлекла внимание папарацци. Так, артистка выбрала приталенную модель синего цвета длины миди с поясом и металлической фурнитурой. Она сочетала плащ с широкими черными брюками и лакированными туфлями.


Просмотров: 117

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

10 октября 2023 09:20

  • 2 750
5 самых модных принтов осени-2023

Мода

20 февраля 2023 11:27

  • 7 947
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 7 051
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 7 399
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 6 978
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 7 979
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 7 466
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 6 596
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 7 102
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 7 071
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос