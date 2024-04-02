Джинсовый плащ стал трендом весны 2024 года

Модные редакторы назвали плащ из одного материала неожиданным трендом весны 2024 года. Соответствующий материал публикует французская версия Vogue, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам экспертов, в текущем сезоне актуальным стал данный предмет гардероба из джинсовой ткани. В том числе его представили в своих коллекциях такие бренды, как Chloe, Nour Hammour, Reformation и Weekend Max Mara.

В то же время популярности указанного тренча поспособствовала американская актриса Кэти Холмс. Звезда фильма "Бэтмен: Начало" прогулялась в нем по улицам Нью-Йорка и привлекла внимание папарацци. Так, артистка выбрала приталенную модель синего цвета длины миди с поясом и металлической фурнитурой. Она сочетала плащ с широкими черными брюками и лакированными туфлями.