10 марта 2024

10 марта 2024 11:23

Дизайнер назвал вечно модные вещи в гардеробе

Дизайнер Наз Маер назвал россиянкам вечно модные вещи в гардеробе. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение "Ленты.ру", передает Day.Az.

По словам эксперта, в трендах все еще преобладают сумки-портфели и пуловеры в стиле old money (эстетика потомственных богачей - прим. "Ленты.ру"). При этом второе изделие, как правило, должно быть изготовлено из качественного кашемира, тонкой шерсти или плотного трикотажа.

Кроме того, долго не утратят актуальности приталенные пальто. "Это прекрасный вариант для весеннего и осеннего образа. Сегодня пальто выигрышно смотрится как с брюками и юбками, так и с джинсами и даже спортивными костюмами", - отметил специалист.

В заключение собеседник издания выделил серьги-пусеты, классические наручные часы и лаконичный браслет. Данные ювелирные изделия всегда будут преобладать в моде, считает Маер. Также их легко сочетать не только с деловыми образами, но и с повседневными.


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