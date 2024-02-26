26 февраля 2024

26 февраля 2024 16:26

Самая модная обувь на весну 2024 года

Старший редактор моды Lamoda Юлия Манукова перечислила россиянам тренды в обуви на весну 2024 года. Соответствующий комментарий попал в распоряжение "Ленты.ру".

В первую очередь актуальными специалистка назвала остроносые туфли, а также модели с открытыми пальцами. "Это можно увидеть у Sportmax, Victoria Beckham, Burberry, Versace и прочих законодателей трендов. И, конечно, в коллекциях масс-маркета", - высказалась она.

Кроме того, в список самой модной обуви попали варианты со змеиным принтом. По словам Мануковой, такие модели идеально подойдут как к простым нарядам, например, джинсам с рубашкой, так и более сложным образам с драпировками и необычным кроем. Вдобавок популярной станет обувь с бантами, заявила эксперт.

"Мода сейчас находится под влиянием женственности, поэтому на показах мы видим огромное количество изящных вещей. Балетки - в их числе. Самые крупные модные дома - Loewe, Burberry, Chanel - теперь предпочитают этот танцевальный жанр", - подчеркнула собеседница издания в заключение.


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