25 февраля 2024

25 февраля 2024 17:11

Названы главные тренды в свадебных образах

Организатор мероприятий Цици Линн Макуни назвала главные тренды в свадебных образах. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эксперт заявила, что в этом году невесты стали чаще выбирать два платья вместо одного. Девушки переодеваются после официальной части в наряды, которые не стесняют их движения и позволяют танцевать с гостями. Макуни рекомендует женихам последовать примеру невест и сменить официальные костюмы на что-то менее формальное.

Еще одним свадебным трендом являются короткие платья или модели со съемными юбками. При этом, по словам эксперта, дизайнеры свадебных нарядов все чаще стали предлагать варианты в пастельных цветах, поскольку белые платья уже не являются чем-то особенным.

Цици Линн Макуни отметила, что самыми трендовыми украшениями для невест будут повязки на голову, элегантные перчатки, солнцезащитные очки в стиле ретро и вуали, украшенные жемчугом.


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