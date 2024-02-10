10 февраля 2024

10 февраля 2024 09:17

Найдена модная замена черным платьям

Найдена модная замена черным платьям в 2024 году. Соответствующий материал приводит французская версия Vogue, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, фэшн-редакторы назвали актуальной альтернативой данному наряду платья коричневого оттенка, которые представили на подиумах многие известные бренды. Среди них - Chanel, Saint Laurent, Fendi и Chloe.

В то же время интерес к указанным вещам проявили знаменитости. Так, их включили в свои гардеробы манекенщицы Хейли Бибер и Тина Кунаки и актрисы Ана де Армас, Блейк Лайвли и Зои Кравиц.


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