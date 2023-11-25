25 ноября 2023

25 ноября 2023 13:43

Вязаный кардиган-жакет модная альтернатива пуховику

Дизайнер и модельер Наз Маер, работавший в команде Жана-Поля Готье, назвал несколько модных альтернатив пуховикам зимой. Как передает Day.Az, его слова цитирует "Лента.ру".

По словам специалиста, россиянам стоит присмотреться к вязаным кардиганам-жакетам и курткам шерпа. Также Маер призвал обратить внимание на шубы из искусственного меха и парки.

"В переводе с тибетского "шерпа" означает "люди с востока", а само название "шерпа" пошло от имени коренного народа тибетского происхождения. С древних времен они носили вещи из овечьей шерсти, поскольку жили преимущественно в горных районах", - объяснил дизайнер. По его словам, в куртке шерпа подкладка имитирует овечью шерсть.

Маер посоветовал женщинам в качестве альтернативы пуховикам зимние пальто. Дизайнер утверждает, что пальто придаст образу женственности.

"В тренде - и базовые модели сдержанных расцветок и более яркие варианты, в том числе с принтами, например, цветочными", - рассказал модельер.

Специалист отметил, что ветровки с утеплителем также могут стать альтернативой пуховикам.


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