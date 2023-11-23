Как выбрать идеальный свитер и носить его, если тебе за 50: советы стилистов

Однотонный свитер из шерсти мериноса с круглым вырезом кажется тебе невыносимо скучным? По мнению Арваль, 50 лет - не повод отказываться от экспериментов: блогер считает, что лучший способ создать дерзкий образ, но при этом не выглядеть молодящейся - это выбрать животный принт. Основательница блога "Awesome Over 50" ("Прекрасные после 50") Хизер Хайд советует обратить внимание на кардиганы с оборками или воланами, а Пэриш предлагает не забывать о самом простом пути: минималистичный свитер может стать отличным фоном для эффектных аксессуаров - особенно в сочетании с кожаными брюками.