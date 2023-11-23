Как выбрать идеальный свитер и носить его, если тебе за 50: советы стилистов

Нравится нам или нет, но зима уже близко. Настолько близко, что впору задаваться вопросом: а она точно еще не наступила?
А раз так, пришло время свитеров! И вот как, по мнению стилистов, правильно их выбирать и стилизовать, если тебе за 50.
Инвестируйте в качество
Качественный свитер прослужит десятилетия, поэтому создательница собственного бренда одежды Кейтлин Пэриш советует обратить внимание на сделанные из самых прочных натуральных материалов - шерсти или хлопка, а также выбирать классические модели, которые всегда останутся актуальными. Тем, кто готов играть в высшей лиге и инвестировать в вещи значительные суммы, дизайнер одежды Люк Ли советует присмотреться к изделиям из кашемира: они стоят дороже, зато помогут создать по-настоящему роскошный образ.
Подумай о кардигане
Слышала о стиле преппи? Он произошел от школьной формы элитной молодежи, однако уже давно вышел за пределы университетов и ассоциируется с интеллектуальность, статусностью и хорошим вкусом. Фэшн-блогер Харман Арваль считает, что лучший способ создать такой образ - это надеть кардиган и мягкой шерсти, который никогда не выйдет из моды.
"Если вам не нравятся громоздкие свитера, легкий кардиган может стать идеальным способом согреться, оставаясь при этом стильной", - говорит Арваль. К тому же этот предмет универсален: его можно носить и с джинсами, и со строгими брюками, а длинный плотный кардиган может стать интересной и элегантной альтернативой классическому пальто.
Многослойность должна быть правильной
Свитера идеальны для создания многослойных образов, однако Ли советует не забывать, что нижний слой не должен быть слишком громоздким. "Наденьте водолазку под пиджак: эта классическая комбинация вне времени и великолепно подходит для женщин старше 50 лет. Ищите правильную посадку: водолазка не должна быть слишком обтягивающей или слишком свободной", - советует стилист. Свитера он советует носить поверх рубашек - это поможет создать "непринужденный образ, подходящий для позднего завтрака".
Не бойся интересных деталей
Однотонный свитер из шерсти мериноса с круглым вырезом кажется тебе невыносимо скучным? По мнению Арваль, 50 лет - не повод отказываться от экспериментов: блогер считает, что лучший способ создать дерзкий образ, но при этом не выглядеть молодящейся - это выбрать животный принт. Основательница блога "Awesome Over 50" ("Прекрасные после 50") Хизер Хайд советует обратить внимание на кардиганы с оборками или воланами, а Пэриш предлагает не забывать о самом простом пути: минималистичный свитер может стать отличным фоном для эффектных аксессуаров - особенно в сочетании с кожаными брюками.
Выбирай цвета, которые тебе нравятся
Нейтральные цвета подходят практически всем, их очень просто носить. Однако яркие вещи твоих любимых оттенков могут сделать зимние дни, когда так рано темнеет, менее унылыми. Поэтому эксперты советуют использовать один простой хак: если найдешь свитер, который отлично на тебе сидит, купи его в двух цветах - нейтральном и своем любимом ярком. "Дополните такой вещью свой наряд - и, поверьте мне, вы будете сиять!" - говорит Арваль.