28 сентября 2023

28 сентября 2023 10:52

Как носить «мужскую» рубашку, чтобы выглядеть модно?

Стилистические возможности базового гардероба поистине безграничны. Подчас для одной простой вещи можно придумать десятки, если не сотни разных способов стилизации. Наглядное тому доказательство - рубашка "мужского" кроя. Стараниями дизайнеров, стилистов и фэшн-энтузиастов из соцсетей мы чуть ли не каждый день находим новые лайфхаки, как завязать ее так, чтобы выглядеть более стильно. Еще несколько занятных способов можно найти в коллекции Dior. Мария Грация Кьюри в этом сезоне построила львиную долю образов из своей новой коллекции вокруг именно этого предмета гардероба. Некоторые модели шли по подиуму в кокетливых рубашках на одно плечо, некоторые - в плятьях-рубашках, а некоторые - в хитроумно перекрученных вариантах. Объединяла их цветовая гамма: сорочки были либо черными, либо белыми. Ничего лишнего.

Впрочем, и без них в коллекции была масса интересного. Например, прозрачные деконструированные платья с кокетливыми воланами из невесомого тюля. Идеальные плиссированные юбки, способные стать такой же базой гардероба, как и те самые белые рубашки. Платья из кружева для особых случаев. И, конечно, пальто с "кружевным" принтом, в точности повторяющим витиеватые узоры на уже упомянутых платьях. Много в коллекции было и отсылок к эзотерике. Как известно, Кристиан Диор был увлечен мистикой и по всем важным вопросам советовался с личной гадалкой, так что мотивы всякого рода обрядов - уже часть ДНК Дома Dior.

thesymbol.ru


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