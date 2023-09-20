20 сентября 2023

20 сентября 2023 09:09

Какой трикотаж всегда выглядит «дорого» (вне зависимости от цены)

Камилль Роу

Мы продолжаем рассказывать о том, как составить гардероб в духе "тихой роскоши", и на очереди - трикотаж. Вязаные вещи составляют основу нашего осенне-зимнего гардероба: сложно представить холодный сезон без многочисленных свитеров, кардиганов и трикотажных платьев. И все они могут выглядеть "дорого" отлично вписываться в образы с стиле old money. Правда, для этого их важно правильно выбрать. Ниже рассказываем, как это сделать и на что стоит обратить особое внимание. 

Bottega Veneta Pre-Fall 2023

Конечно, при выборе вязаной вещи первостепенное значение имеет состав. Конечно, самым лучшим вариантом остаются 100% кашемир и шерсть. Во-первых, они очень теплые: даже самый тонкий джемпер из этих натуральных материалов будет согревать с разы лучше толстого синтетического свитера. Во-вторых, это отличная инвестиция в гардероб, ведь при правильном уходе (все инструкции ищите здесь), такой трикотаж прослужит вам не один сезон. Ну а в-третьих, натуральные ткани всегда выглядят визуально "дороже" и отлично дополнят любой лук в духе тихой роскоши. Впрочем, если вы ищите более бюджетный вариант, ищите трикотаж из смесовых материалов: они не слишком уступают натуральным, а цена у них намного приятнее. 

Prada осень-зима 2023/24

Не стоит забывать и про крой. Здесь правила будут разными для каждого изделия из трикотажа. Если мы говорим о свитерах, здесь стоит ориентироваться на самые классические модели. Беспроигрышный вариант - пуловер или джемпер тонкой вязки. Первый от второго отличается лишь формой выреза: у пуловера он V-образный, а у джемпера - круглый. Кардиганы советуем выбирать либо совсем тонкие и облегающие, как у Miu Miu, либо объемные и длинные. Лучше отказаться от вариантов с "косами" и другими объемными элементами вязки: "гладкие" варианты смотрятся куда благороднее. Примерно так же дело обстоит и с трикотажными платьями: здесь за главное правило стоит взять простоту кроя и достаточную длину (миди или макси). Также следите, чтобы платье идеально подходило вам по размеру: если вещь хоть немного мала, это тут же испортит весь внешний вид образа. 

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Последний (но не по важности) критерий - это цвет. Мы бы советовали отказаться от моделей в яркую полоску или с любым другим принтом - однотонный трикотаж всегда выглядит гораздо "дороже". Классические цвета - это черный, серый, белый, коричневый и бежевый. Они никогда не выходят из моды и легко вписываются в разные образы. Если все же хочется чего-то более интересного, из ярких цветов тоже лучше выбирать классические: красный, винный, темно-зеленый, приглушенный синий или пастельные оттенки.

thesymbol.ru


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