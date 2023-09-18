Как носить платье-комбинацию осенью: модные идеи от героинь стритстайла

Платья-комбинации уже так прочно укрепились в статусе абсолютной классики гардероба, что никто уже почти и не вспоминает, что когда-то они были предметом нижнего белья - и надевались лишь под другие платья, в качестве нижнего слоя. И только в 90-х они впервые появились их на подиуме, откуда уверенно вошли в повседневный гардероб. Наступление холодов - не повод отказываться от любимого шелкового платья, ведь его можно интересно стилизовать при помощи теплых осенних вещей. Вот 5 самых стильных способов.

C бомбером

Бомберы стали настоящим хитом еще в прошлом сезоне и пока не собираются покидать список самой модной верхней одежды. Тем более, что они его возглавляют. Романтичное, женственное платье-комбинация вместе с объемным, расслабленным бомбером создадут удивительно гармоничный образ, подходящий для самых разных случаев. Дополнить его можно грубыми ботинками или даже кроссовками - микс разных стилей никогда не выходит из моды.

С тренчем

Тренч - осенняя одежда номер один. Вряд ли найдется модница, в гардеробе которой нет хотя бы одного классического плаща. Поскольку сочетать его можно буквально с любой одеждой, платье-комбинация не станет исключением. Важная деталь: тренч должен быть одной длины с платьем или длиннее. В противном случае образ будет выглядеть неопрятно.

С пиджаком

Пожалуй, самый очевидный способ носить платье комбинацию, когда слега похолодало, - объемный пиджак, будто с мужского плеча. Такой образ в стиле парижских модниц подойдет для любого случая. Днем носите его в офис, дополнив лоферами с носками и вместительной сумкой, а вечером смените лоферы на слингбэки на каблуке и отправляйтесь в ресторан или театр.

С объемным свитером

Еще один способ стильно утеплиться - объемный свитер: просто наденьте его поверх комбинации так, чтобы внизу торчал подол. По универсальности такой наряд несколько уступает комбо с пиджаком, однако по-прежнему подходит и для офиса, и для встречи с друзьями. Из обуви сюда лучше всего подойдут казаки или ботинки на толстой подошве.

C водолазкой

Если вариант с объемным свитером вам не по вкусу, замените его на облегающую водолазку и наденьте ее не на комбинацию, а под нее. Это отличный способ утеплиться, не жертвуя при этом элегантностью образа. Обратите внимание на популярные в этом сезоне водолазки из тонкого, полупрозрачного трикотажа: в паре с шелковым платьем они будут смотреться особенно изысканно. Идеальным дополнением к образу станут высокие сапоги минималистичного дизайна и длинное пальто.

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