16 сентября 2023

16 сентября 2023 09:05

Какие зимние ботинки всегда выглядят «дорого»

TOTEME

Одна из самых сложных задач при составлении гардероба - выбор обуви на холодный сезон. Найти компромисс между стилем и практичностью бывает нелегко, а жертвовать ни тем, ни другим не хочется. Возьмем хотя бы зимние ботинки: эта пара обуви редко отличается изяществом, так что вписать ее в "дорогой" образ может быть достаточно сложно. Впрочем, на деле это оказывается гораздо легче. Рассказываем, как выбрать зимние ботинки, чтобы они выглядели "дорого" и подходили к любой одежде. 

Первый и самый важный критерий - качество и удобство. Если в ботинках вы будете мерзнуть или испытывать любой другой дискомфорт, "дорогой" внешний вид ситуацию не спасет. Так что позаботьтесь о выборе пары с достаточной степенью утепления, из непромокаемого материала и на достаточно толстой подошве - последняя обеспечит дополнительное тепло. Отличным бонусом станет нескользящая поверхность подошвы: с ней вы можете не бояться никаких капризов погоды. 

Впрочем, внешний вид зимних ботинок тоже имеет большое значение. Самое главное - простой дизайн. Лучшим выбором станет однотонная пара в базовых оттенках. Черный, коричневый, серый или темно-синий подойдут идеально. Есть еще опция в виде бежевого и молочного, но они могут оказаться не самым практичным выбором: светлый материал будет быстро пачкаться. Присмотритесь к моделям на шнуровке - в этом сезоне они в тренде. Шнурки могут быть одного цвета с ботинками или контрастного. В последнем случае их цвет тоже должен быть базовым. Модели со шнурками желтого, красного или зеленого цвета будут дешевить образ. Впрочем, утепленные ботинки челси станут не менее удачным выбором: они неприхотливы в стилизации и точно впишутся в любой образ. 

Вписать такие ботинки без труда можно будет в самые разные образы. Конечно, самый очевидный и простой вариант - комбинировать их с джинсами и свитером. Тем не менее, они ничуть не хуже будут смотреться и с брюками из шерсти, и с платьями и юбками разных фасонов. Останется дополнить наряд плотными колготками и ваш "дорогой" зимний образ готов.

thesymbol.ru


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