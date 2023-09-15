15 сентября 2023

15 сентября 2023 10:45

В чем пойти на свадьбу

Эльза Хоск

Свадьба - событие волнительное не только для жениха и невесты, но и для гостей. Первый вопрос, который возникает: что надеть? Наряд должен не только соответствовать заявленному дресс-коду (если он есть), но и в целом выглядеть уместно. При этом ни в коем случае не перетягивать на себя внимание, положенное в этот день невесте. А еще совсем не хочется покупать целый образ ради одного праздника, который потом останется лежать без дела. Мы нашли 5 готовых образов, которые можно будет носить и после торжества. Возможно, один из них вам пригодится.

Брючный костюм

Джиджи Хадид

Брючный костюм - универсальная вещь. Он может выглядеть как строго, так и нарядно - в зависимости от стилизации. Идя на свадьбу, подберите к нему изящные туфли на каблуках, эффектные украшения и миниатюрную вечернюю сумку. Еще лучше, если у вашего костюма какая-нибудь необычная фактура. Например, бархат. Тогда вау-эффект вам точно гарантирован.

Платье-комбинация

Шарлотта Лоуренс

Еще один беспроигрышный вариант - классическая шелковая комбинация. На свадьбу носите ее с босоножками или мюлями на шпильке и миниатюрной сумкой. На каждый день - с простыми кедами. А с наступлением холодного сезона сверху можно надеть свитер, а открытую обувь заменить на сапоги или грубые высокие ботинки.

Макси + рубашка

Ума Турман

Юбка макси - бесспорный мастхэв сезона. В комбо с рубашкой "мужского" кроя она будет смотреться строго и собранно. Но если добавить интересные украшения (например, массивное колье на шею или крупные серьги), то получится отличный вечерний образ, части которого потом можно смело носить по отдельности.

Широкие брюки + блузка

Гала Гонсалез

Для девушек, которые не носят юбки, альтернативой макси станут изящные брюки летящего широкого кроя. Если дополнить их женственной шелковой блузкой (например, с бантом, жабо или замысловатой драпировкой), то получится образ, достойный торжественного повода. И не забудьте про небольшую сумку или клатч!

Жакет + юбка

Заменить платье может и комбо из жакета и юбки. Причем вовсе не обязательно выбирать именно костюм: они могут быть и разными. Главное чтобы все пропорции и сам силуэт были в порядке. В таком комбо вы будете выглядеть одновременно собранно и нарядно - то, что нужно для похода на свадьбу.

thesymbol.ru


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