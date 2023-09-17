17 сентября 2023

17 сентября 2023 09:12

Стилист рассказал, кому можно носить бороду

Борода на лице у мужчины всегда в тренде. Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" заявил стилист Владислав Лисовец. По его словам, растительность на лице подойдет каждому мужчине, однако важно, чтобы она не смотрелась "как маска из социальных сетей".

"Растительность на лице у мужчин всегда была трендом и классикой. Другое дело, что она не должна быть нарисованная, как маска из социальных сетей. То есть если это просто растительность, то да. Если это как будто бы нарисовано чернилами, то это, в общем-то, никогда не было в тренде и всегда выглядело как нарисованные углем брови у женщины. Это не может быть красиво, модно и стильно. Таких типажей, кому нельзя носить бороду, нет. Все зависит от густоты", - сказал он.

В первую субботу сентября отмечается Всемирный день бороды. Впервые праздник отметили в 2010 году. Первоначально торжества, посвященные бороде, устраивали датские викинги, которые демонстрировали свою мужественность в различных соревнованиях. Традиционно в этот день проходят фестивали, фотосессии и флешмобы, посвященные бороде.


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