Какие пальто всегда выглядят «дорого»

Никогда не стоит забывать о значимости верхней одежды в образе. С наступлением холодов именно она станет тем самым элементом, который формирует впечатление от всего образа. Именно поэтому, если вы стремитесь создать "дорогой" образ, в первую очередь "дорого" должна выглядеть именно ваша верхняя одежда. Лучше всего с этой задачей справится пальто: тем более, что модели в духе "тихой роскоши" сейчас нетрудно найти даже в масс-маркете. Для этого важно знать несколько ключевых правил, о которых мы расскажем ниже.

Начнем, пожалуй, с кроя. Беспроигрышный вариант - прямое двубортное пальто с четкой линией плеч. Этот фасон давно вышел за рамки трендов и стал настоящей классикой: он сочетается с любой одеждой, идет всем и никогда не выходит из моды. Другая, не менее универсальная опция - пальто-халат: оно впишется в "дорогой" образ ничуть не хуже двубортного. Кроме того, в этом сезоне на пике популярности приталенные пальто. Не можем гарантировать, что такая модель не выйдет из моды через пару сезонов, но элегантность и статус сможет подчеркнуть однозначно. Второй важный критерий - это длина. Пальто стоит выбирать не короче середины голени. А вот нижней границы нет, тем более, что плащи и пальто макси - настоящий хит этого сезона.

Не менее важен при выборе цвет пальто: от него зависит столько же, сколько от кроя. Базовые цвета не подведут никогда: так что если вы сомневаетесь, что сможете выбрать правильный оттенок синего или бордового, присмотритесь к моделям черного, серого или бежевого цвета. Они всегда смотрятся безупречно. И все же, совсем от ярких цветов отказываться не стоит: просто выбирайте самые благородные и спокойные оттенки. Помните: кричащие цвета в большинстве случаев только дешевят образ. Мы внимательно изучили показы осенне-зимних коллекций и выбрали примеры пальто, которые всегда выглядят "дорого". Они ждут вас в галерее ниже.

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