Оголяем плечи: платья и топы со спущенными плечами - тренд лета 2023

Скаждым сезоном дизайнеры все больше уходят от оверсайза и делают выбор в пользу женственных и элегантных силуэтов. И если следующей осенью мы будем носить приталенные жакеты в стиле ladylike, то в весенне-летнем сезоне на пике популярности вещи со спущенными плечами. Начало июня - самое время пополнить свой гардероб женственным платьем или топом. Рассказываем, как выглядят самые модные фасоны и как их правильно носить.

Среди фаворитов дизайнеров - разнообразные платья со спущенными плечами. В первую очередь советуем присмотреться к моделям длины миди и макси. Закрытые ноги компенсируют открытый верх, так что платье можно будет носить даже в офис (если позволяет дресс-код). Самый комфортный вариант - платье из трикотажа. Дизайнеры предлагают выбирать модели ярких оттенков: например, ярко-оранжевого, как у Altuzara, или насыщенного фиолетового, как у Alaïa. Универсальным вложением в гардероб станет минималистичное платье, сидящее по фигуре, однако если вы хотите разнообразить свой гардероб чем-то более необычным, присмотритесь к моделям из кожи или денима - эти материалы очень актуальны в этом сезоне.

Впрочем, если платьев в вашем гардеробе достаточно, присмотритесь к топам похожего фасона. Это точно так же могут быть базовые модели из хлопка или трикотажа, а также более нарядные - корсетные или романтичные с рюшами. Больше идей с подиума ищите в подборке ниже.

thesymbol.ru