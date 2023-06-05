3 готовых образа для прохладного лета - Летняя многослойность

Лето в этом году не торопится вступать в свои законные права: дни в календаре неумолимо бегут вперед, но теплые и солнечные дни по-прежнему не наступают. Можно, конечно, расстраиваться по этому поводу - но вряд ли это что-то изменит. Кстати , советуем взять на вооружение другой подход - и адаптироваться к ситуации. Во всяком случае, в части гардероба. Мы собрали для вас 3 варианта готовых многослойных образа для прохладного лета - любой из них выручит вас прямо сейчас.

Джинсовка + корсет

Носить открытые корсетные топы уже очень хочется, а погода по-прежнему не позволяет. Выход есть: нужен дополнительный слой сверху. Привычный жакет в порядке эксперимента советуем заменить на джинсовку из плотного денима: это поможет не только не замерзнуть, но и сыграть на контрасте цветов, фактур и стилей.

Рубашка + топ

Футболки, топы и майки тоже не всегда годятся для такой прохладной погоды. Вас выручит оверсайз-рубашка, надетая сверху, особенно если она сшита из плотной ткани. Смотреться это тоже будет здорово - например, в сочетании с джинсами или широкими брюками.

Футболка + жакет + джемпер

Пожалуй, самое многослойное комбо из нашего списка. Попробуйте поверх простой базовой футболки надеть сначала классический жакет, а потом накинуть на плечи трикотажный джемпер. В прохладную погоду жакет заменит вам тонкую куртку, а свитер выступит вместо шарфа. Визуальный эффект тоже будет отличным.

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