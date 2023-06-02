2 июня 2023

2 июня 2023 12:55

Базовый гардероб: 8 летних вещей, которые никогда не выйдут из моды

Тренды - это здорово. И мы, разумеется, стараемся за ними следить. Но, как говорится, что-то модно, а что-то - вечно. И гораздо разумнее выбирать новые вещи с прицелом не на один сезон, а как минимум на несколько лет. Поэтому, прежде чем броситься на поиск самых горячих летних трендов, мы бы построили крепкую "базу", которая не выйдет из моды в обозримом будущем. Вот 8 таких вещей, которые закроют все ваши основные летние потребности. По мере желания и необходимости к ним можно добавлять и что-то более остромодное.

Блейзер

Блейзер объемного, даже маскулинного кроя - одна из тех вещей, без которых обходится мало какой гардероб. Она всегда выручит в ситуации, когда нечего надеть. Блейзер можно надеть с джинсами или брюками, а также накинуть поверх нарядного платья, чтобы немного сбить с него спесь. Летом стоит выбирать модели облегченного кроя и светлых оттенков, например, белого, бежевого или светло-серого.

Футболка

Этот пункт может показаться очевидным, но заметим, что многие девушки не уделяют ему должного внимания. Хорошо сидящая, в меру объемная белая футболка с рукавами правильной длины (в идеале - до середины предплечья или чуть выше локтя) - покупка номер один. Особенно если речь идет о весенне-летнем сезоне. В конце концов, ничего проще и при этом стильнее белой футболки и классических голубых джинсов еще не придумали.

Джинсы прямого кроя

К слову о джинсах. И хотя в тренде широкие модели, карго и низкая посадка, все-таки есть смысл обзавестись классикой - джинсами прямого кроя с низкой или средней посадкой. Именно они не выходят из моды вот уже много лет подряд и идут практически всем.

Туфли на среднем каблуке

Несмотря на взрывную популярность обуви без каблука, хотя бы одну пару изящных туфель на шпильке иметь все же стоит. И пусть это будут лодочки или слингбэки на средней шпильке. Это максимально достижимый компромисс между изяществом и комфортом.

Светлые брюки

Если выбирать лишь одни брюки на лето, то пусть это будет модель светлого оттенка и строго кроя - например, со складками на поясе. Такой крой стройнит, удлиняет ноги и подходит девушкам практически с любым типом фигуры.

"Мужская" рубашка

Рубашка, будто взятая из мужского гардероба - еще одна незаменимая летняя вещь. Она здорово смотрится и с джинсами, и с брюками, и с юбками, и поверх футболок и маек. Классика - это белые, голубые варианты и модели в полоску. Но при желании с цветом можно и экспериментировать.

Сумка кроссбоди

Маятник аксессуарной моды раскачивается между микросумками и большими вместительными шопперами. Но есть в этом мире кое-что вечное - и это одинаково удобные и стильные сумки-почтальоны с длинным ремнем, позволяющим носить их через плечо.

Платье-комбинация

Шелковая комбинация - именно то платье, которое стоит выбрать, если вы не знаете, что надеть. Носите его хоть с босоножками на шпильках, хоть с вьетнамками - это будет одинаково красиво и стильно и везде кстати . А к осени можно использовать комбинацию в качестве юбки, надевая сверху объемный трикотажный джемпер.

thesymbol.ru


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