4 июня 2023

4 июня 2023 09:09

Стилист дал рекомендации по ношению денима в новом сезоне

Рекомендации по ношению денима в новом сезоне дал на своем сайте известный стилист Владислав Лисовец. Он заявил о возвращении моды на популярные в 2000-х джинсы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Актуальным фаворитом сегодня является повтор джинсовых силуэтов 2000-х, олицетворяющих бунт свободы, отметил Лисовец. Эксперт заявил, что выигрышно сегодня будет смотреться и total-look из денима.

"Из джинсы на вас может быть что угодно. Мой фаворит - пиджак! Идеальное сочетание формы и фактуры для ежедневного образа", - рассказал стилист.

По мнению Лисовца, в гардеробе современного человека всегда должно быть множество джинсов разных фасонов. Однако в этом сезоне особое внимание он посоветовал уделить более свободным формам, а зауженные модели убрать подальше в шкаф.

Еще один тренд - джинсы карго, продолжил стилист. Женщинам он порекомендовал сочетать их с элегантными туфлями и блузами. Эксперт также призвал носить джинсовые юбки мини и макси, а от миди (по колено) отказаться. Сапоги и сумки из денима - тоже актуальны.

"Из одной только джинсы можно составить полноценный актуальный гардероб. Задумайтесь об этом", - заключил стилист.


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