23 мая 2023

23 мая 2023 12:02

10 образов Дженнифер Энистон из сериала «Друзья», которые актуальны по сей день

Сегодня свой 54-й день рождения отмечет Дженнифер Энистон. В карьере актрисы было много отличных ролей, но отдельное место в сердце каждого зрителя занимает модница Рэйчел Грин из сериала "Друзья". Сейчас, когда тенденции конца 1990-х и начала 2000-х правят бал, ее образы тридцатилетней давности выглядят едва ли не актуальнее, чем образы модных инфлюенсеров из соцсетей, а значит - их можно и нужно использовать как модное вдохновение. 

Девушка, прошедшая тернистый путь от официантки до работы в команде Ральфа Лорена, на протяжении десяти сезонов выгуливала самые модные наряды. После того, как Рейчел получила работу в можно бренде ее стиль значительно преобразился. Она стала появляться на экране в идеальных деловых комплектах, которыми можно вдохновляться, составляя гардероб для офиса. Взглянув на них сегодня, можно явно проследить параллели с современными тенденциями. Среди любимых одеяний Рэйчел - джинсы с высокой талией, деловые костюмы, кроп-топы, платья в бельевом стиле, оверсайз-рубашки, завязанные узлом на талии и кожаные жакеты. Согласитесь, слова до боли знакомые. Не зря Ralph Lauren посвятил целую коллекцию-трибьют героине всенародно любимого шоу. Мы выбрали 10 образов Рэйчел Грин, которые не только доказывают, что мода циклична, но и дают возможность вспомнить одну из лучших ролей Энистон. 

thesymbol.ru


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