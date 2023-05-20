Платье-колонна — самый горячий фасон лета-2023

Уже в который раз говорим: "Спасибо вам, тренды девяностых, за то, что вы есть!". Серьезно, эстетика времен молодых Дженнифер Энистон и Мадонны - один из самых стильных периодов в истории моды. Так что трендам, вернувшимся из этого времени, мы (в большинстве случаев) рады.

И особенно довольны популярностью платья-колонны, которое "выстрелило" пару сезонов назад и надежно задержалось в топе. Колонной его называют из-за строгого прямого силуэта: минималистичный крой, обычно нейтральная палитра, натуральные (или близкие к ним) материалы - правда, лучшее проявление трендов девяностых.

В платьях-колоннах нет ничего лишнего, максимум - необычная фактура (сетка сейчас актуальна) или насыщенный оттенок. Но самое главное - это "строение" платья: оно облегает фигуру, не перетягивая ее, немного расширяется к бедрам, чтобы дать пространство для ходьбы, и заканчивается ниже щиколотки - в идеальном случае это макси в пол.

Из-за этих деталей получается невероятно утонченный, женственный силуэт, который сглаживает диспропорции и вытягивает фигуру - будто ты греческая богиня.

А вот верх можно выбрать любой: халтер, если хочешь визуально уменьшить плечи, тонкие рукава, чтобы подчеркнуть тонкие руки, V-образный вырез, чтобы вытянуть шею - тут вариантов много.

Платье-колонна - идеальное полотно для стилизации. Если простыми словами - то это простейшая, но изящная база, на которую можно добавить совершенно разные по стилю детали и получить из-за этого непохожие образы. Кеды и поясная сумка? Не вопрос. Слингбэки на низком тонком каблуке? Отлично. Джинсовка и босоножки на танкетке? Отлично! Список ты легко продолжишь сама: готовы поспорить, с этим платьем ты просто не захочешь расставаться :)

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