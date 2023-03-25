25 марта 2023

25 марта 2023 10:40

«Микси» — самая модная короткая стрижка весны

Короткая стрижка всегда была и остается самым простым способом освежить или даже кардинально изменить образ - в зависимости от того, какой длины были ваши волосы изначально. Самым очевидным выбором, когда речь заходит об укорачивании волос, остается каре - эта классическая вневременная стрижка идет всем и никогда не покидает модную арену. Единственный ее минус - она порядком надоела. Но это совсем не повод отчаиваться - специально для поклонников оригинальных стрижек на модной арене этой весной появилась хулиганская стрижка "микси". Рассказываем, что это за стрижка и кому она подойдет. 

Для начала разберемся с названием, почему "микси"? Здесь все просто: оно образовано сложением названий двух других очень популярных стрижек - пикси и маллета. То есть по большому счету, "микси" - это все тот же маллет, но более короткий и с меньшим перепадом длины. Не стоит оставлять на затылке длинные пряди в духе Дэвида Боуи - в этом сезоне такая стрижка неактуальна. "Микси" предполагает переход от совсем коротких волос спереди и на макушке, к более длинным на затылке. При этом у стрижки почти всегда есть челка: рваная, короткой или средней длины. 

Айрис Лоу

Носить такую стрижку можно обладательницам и кудрявых, и прямых волос: укладка, конечно, будет выглядеть по-разному, но в обоих случаях очень эффектно. Кому такая стрижка не рекомендуется? Ограничений нет, но обладательницам широкой линии челюсти советуем быть осторожнее: "микси" полностью откроет нижнюю часть лица, из-за чего оно может казаться только шире. 

Укладывать "микси" можно по-разному. Чтобы получить более гранжевый образ, с взъерошенными волосами, вам понадобится лишь средство для прикорневого объема и придания текстуры волосам. Лучше, если это будет гель или пенка, не утяжеляющие пряди. Нанесите немного средства на ладони, тщательно разорите и нанесите на волосы "жамкающими" движениями, приподнимая их у корней. Возможен и более "спокойный" вариант - для этого высушите волосы феном, вытягивая пряди одну за другой. Можно воспользоваться фиксирующим средством для придания гладкости. 

Fendi

thesymbol.ru


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