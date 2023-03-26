26 марта 2023

26 марта 2023 11:40

Стилист посоветовал избавиться от трех вещей в гардеробе

Российский стилист и телеведущий Влад Лисовец назвал три вещи в гардеробе, от которых необходимо избавиться. Соответствующий материал появился на сайте издания Teleprogramma.pro, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В первую очередь эксперт посоветовал убрать из своих образов узкие джинсы и юбки, длина которых достигает коленей. По его словам, данные изделия являются устаревшими.

Кроме того, собеседник издания обратил внимание на кроссовки. "Также стоит оставить кроссовки только для прогулок и занятий спортом. Возвращается женственность, мода на каблуки", - отметил он.


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