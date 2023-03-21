21 марта 2023

21 марта 2023 09:25

Дом моды Gucci продает сумки в виде медведей за $43 тысячи

Украшенные кристаллами сумки в виде плюшевых медведей выставлены на продажу в Gucci за $43 тыс. Об этом пишет Hypebeast, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Аксессуар, разработанный бывшим креативным директором бренда Алессандро Микеле, имеет две вариации. Первая модель выполнена из серебристой и черной латуни с принтом в виде фирменной канвы GG, а вторая - из разноцветной латуни с полосками в шести цветах.

Внешние части сумок полностью отделаны кристаллами.

Конгломерат Kering отчитался о замедлении роста в Gucci и Balenciaga в конце 2022 года и общем снижении доходов на 7%.

Доходы Gucci снизились на 14% за три месяца. Kering винит в этом высокие цены на товары и закрытие магазинов в Китае в связи с пандемией. В бренде Balenciaga, который вызвал скандал двумя рекламными кампаниями в ноябре прошлого года, зафиксировано 4% снижение доходов в четвертом квартале.


Просмотров: 148

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

20 февраля 11:27

  • 3 482
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 2 879
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 3 327
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 2 821
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 3 237
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 3 086
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 2 382
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 2 832
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 2 853
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Мода

5 июля 2022 16:50

  • 3 063
Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье