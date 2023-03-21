Дом моды Gucci продает сумки в виде медведей за $43 тысячи

Украшенные кристаллами сумки в виде плюшевых медведей выставлены на продажу в Gucci за $43 тыс. Об этом пишет Hypebeast, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Аксессуар, разработанный бывшим креативным директором бренда Алессандро Микеле, имеет две вариации. Первая модель выполнена из серебристой и черной латуни с принтом в виде фирменной канвы GG, а вторая - из разноцветной латуни с полосками в шести цветах.

Внешние части сумок полностью отделаны кристаллами.

Конгломерат Kering отчитался о замедлении роста в Gucci и Balenciaga в конце 2022 года и общем снижении доходов на 7%.

Доходы Gucci снизились на 14% за три месяца. Kering винит в этом высокие цены на товары и закрытие магазинов в Китае в связи с пандемией. В бренде Balenciaga, который вызвал скандал двумя рекламными кампаниями в ноябре прошлого года, зафиксировано 4% снижение доходов в четвертом квартале.