8 модных идей маникюра для тех, кто любит минимализм и натуральность - ФОТО

В этом сезоне цвета правят бал: все оттенки желтого, оранжевого, зеленого и фиолетового царят на подиумах, в макияже и, конечно, в маникюре. Тем не менее, красивый маникюр не обязательно должен быть ярким, и поклонники натуральности всегда могут найти стильные решения для себя. Конечно, вы всегда можете сделать маникюр и оставить ногти без покрытия, а можете попробовать одну из этих модных идей маникюра для ценителей минимализма.

Самый популярный вариант - покрытие ногтей полупрозрачным лаком, повторяющим цвет ногтевой пластины: такой маникюр даже не всегда можно заметить, зато руки приобретут более ухоженный вид, а ногти - более здоровый, ровный оттенок. Попробуйте несложный нейл-арт: на покрытых прозрачной базой ногтях можно нарисовать маленькие рисунки - от логотипа любимого бренда до мульт-персонажа. Если рисунок выполнен аккуратно, маникюр по-прежнему будет выглядеть минималистично.

Конечно, никуда не уходит френч, вот только от толстых "кончиков" лучше отказаться. Полоски должны быть едва заметными, но не обязательно белыми. комбинируйте классические цвета, главное - не сильно яркие. Последний тренд в области французского маникюра - "волнистый" френч. Абстрактные изгибающиеся линии вместо привычных идеально ровных кончиков. Если вы любите блеск, совсем не обязательно ждать до следующего нового года. Попробуйте добавить немного глиттера в свой дизайн, он будет также хорошо смотреться на прозрачной базе.

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