19 марта 2023

19 марта 2023 10:26

Как носить пальто с джинсами - ФОТО

Сложно представить человека, у которого в гардеробе нет хотя бы одной пары джинсов. Эти брюки из грубой ткани изначально предназначались для золотоискателей и шахтеров, чья одежда должна была отличаться особой прочностью, а спустя многие десятилетия не только перекочевали в повседневный гардероб, но и стали в нем "вещью номер один". В холодное время года еще одной необходимой вещью становится пальто, и вне зависимости от его фасона, его можно красиво и модно сочетать с джинсами. Вот 3 стильных примера. 

Двубортное пальто, узкие джинсы и сапоги

Узкие джинсы, заправленные в сапоги, после пребывания в списке антитрендов снова вернулись на модную арену. Сочетать такое комбо можно с пальто любого фасона, хол лучше всего подойдет классическая двубортная модель с четко очерченными плечами. Образ получится одновременно очень простым, но при этом очень стильным и подходящим для самых разных случаев. 

Пальто-халат, прямые джинсы и ботильоны

Элегантное комбо, составленное из вещей, никогда не выходящих из моды: это касается и пальто-халата, и джинсов прямого кроя, и ботильонов на устойчивом каблуке. Это, пожалуй, самая универсальная комбинация пальто и джинсов, которая подойдет всем: вне зависимости от возраста и типа фигуры. 

Пальто макси, широкие джинсы и кеды

Самый расслабленный, но от этого не менее стильный вариант - пальто макси и джинсы расширяющиеся к низу. Если они будут правильной длины и на высокой посадке, они помогут не только составит стильный образ, но и заметно откорректировать фигуру. Чтобы эффект удлинения роста был еще заметнее, к джинсам лучше добавить длинное пальто. А пара классических конверсов сделает образ комфортным. 

thesymbol.ru


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