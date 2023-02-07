Какие шапки носить весной 2023 - ФОТО

Весна все ближе, но как бы сильно нам ни хотелось поскорее убрать все атрибуты холодного сезона в глубину шкафа, ближайшие два (а то и три) месяца нам придется провести в пальто, сапогах и, конечно же, шапках. Пока окончательно не потеплеет, головной убор остается не только (и не столько) вариативным дополнением к образу, но и настоящей необходимостью. В шапке гораздо меньше вероятность простудиться, да и волосы скажут вам "спасибо": все же низкие температуры пагубно воздействуют на здоровье кожи головы и волосяных луковиц. Правда толстые шапки крупной вязки из шерсти темных оттенков весной носить совсем не хочется. Здесь на помощь придут модели пастельных оттенков - они куда лучше подходят под весеннее настроение, и при этом все также хорошо греют.

Шапки все же относятся к той категории вещей, которые мы не обновляем каждый сезон: даже в условиях долгой русской зимы они не успевают выйти из строя. Поэтому лучшим решением станет покупка шапки универсального оттенка, который не выйдет из моды в ближайшие годы (а то и никогда) и подойдет абсолютно всем. К счастью, такой оттенок есть. Это - бежевый. Шапка бежевого цвета отлично впишется в любой образ: будет хорошо смотреться как в монохромном луке с такими же бежевыми вещами, с базовыми оттенками серого и коричневого и, разумеется, со столь популярными в этом сезоне яркими цветами. Если бежевый кажется вам слишком скучным или просто не нравится, пристроитесь к цветам пастельной гаммы. Их палитра огромна: розовый, голубой, зеленый, оранжевый - вы можете выбрать любой из своих любимых цветов, просто в приглушенной вариации. Что касается материала, здесь советуем обратить внимание на модели из мягкой смеховой шерсти: она приятна в носке и не травмирует волосы.

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