4 главных цвета будущего сезона, которые стоит носить уже сейчас - ФОТО

Начало нового года - лучшее время, чтобы обновить гардероб и наполнить его вещами трендовых фасонов и оттенков. Этот весенне-летний сезон обещает быть ярким: подиумы во время сезона Недель моды так и пестрили всеми цветами радуги. Чтобы вам было проще сориентироваться во всем многообразии оттенков, мы выбрали 4 самых трендовых, которые необходимы в гардеробе в грядущем сезоне.

Лаймовый

Зеленый не покидает списка главных трендов из года в год, меняются только оттенки. На смену изумрудному и изрядно надоевшему Bottega Green в весенне-летнем сезоне придет благородный лаймовый оттенок. Он в меру яркий, никогда не выглядит вызывающе и всегда выглядит стильно, что бы вы ни надели - вечернее платье или спортивный костюм.

Ярко-красный

Главным цветом наступившего года стал Viva Magenta - "бодрый" красный цвет с примесью фуксии. На подиумах мы обнаружили еще один не менее эффектный и не менее популярный оттенок красного - шафрановый. Вв него можно одеться с головы до ног, а можно - использовать в качестве маленького цветового акцента - шафрановый будет смотреться эффектно в любом образе.

Кобальтовый

Синий, как и зеленый, никогда не покидает модную арену. Но если в прошлых сезонах бал правили лазурный и цвет морской волны, главным оттенком синего в 2023 году станет кобальтовый. Оттенок сложный, но достаточно универсальный: он идет практически всем и всегда смотрится благородно.

Лиловый

Если оттенки синего и красного кажутся вам слишком яркими, присмотритесь этот тренд для вас. На смену very perri этой весной придет лиловый. Этот нежный холодный оттенок будет здорово смотреться и в качестве цветового акцента, однако мы советуем вдохновиться образами с подиумов и составить монохромный лук.

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