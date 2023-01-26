Каре, как у Хейли Бибер и Марго Тененбаум, снова в тренде

Каре - стрижка на все времена, которая неизменно оказывается в списке трендов из сезона в сезон. Меняется только ее актуальная вариация. Мода на каскады разной степени выраженности постепенно сходит на нет, и на смену стрижкам "бабочкам" и "медузам" снова приходит идеально ровный срез. Волосы при этом могут быть разной длины, с челкой или без - здесь нет никаких ограничений. Однако если вы хотите заполучить самую стильную стрижку сезона - попробуйте каре, как у Марго Тененбаум. Яркой героиней Уэса Андерсона уже вдохновилась Хейли Бибер и стилисты многих модных показов. Пришло время последовать их примеру.

В чем преимущества такой стрижки? Во-первых, укороченный боб очень практичен и универсален. Такая длина будет отлично смотреться и на прямых, и на волнистых волосах (главное, не жалейте текстурирующего средства). Она корректирует овал лица, и визуально вытягивает его и подчеркивает рельеф. Эта стрижка довольно неприхотлива: укладка рекомендуется, но вовсе не обязательна. Если вы хотите добиться головокружительного объема и четких линий - стоит вооружиться феном и специальным средством для объема у корней. Укладка займет совсем немного времени благодаря небольшой длине. В особенно ленивые дни можно и этого не делать: прическа будет смотреться хорошо и без дополнительной укладки. Среди минусов, пожалуй, только невозможность собрать волосы в хвост - все же для этого длины может не хватать. Зато всегда можно повторить образ главной вдохновительницы этой стрижки - Марго Тененбаум - и закрепить прядь волос заколкой у лица.

thesymbol.ru