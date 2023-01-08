8 января 2023

8 января 2023 09:10

Бренд Loewe выпустил жакет из шерстяных помпонов за $26 300

Испанский модный дом Loewe выпустил жакет, выполненный из множества шерстяных помпонов. Об этом сообщает Hypebeast, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Основой для придуманного креативным директором дома Джонатаном Андерсоном предмета гардероба стало полотно, по которому плотно распределены крупные пушистые шары, окрашенные в разные оттенки темно-синего и темно-серого цвета. Сами помпоны выполнены из смеси шерсти овцы и альпаки.

Стоимость нового жакета, вошедшего в праздничную коллекцию бренда, составляет $26 300.

Модный дом Loewe не впервые выпускает вещи, в которых иронически переосмыслены модные тенденции. Так, в коллекцию "Осень-Зима 2022" вошли твидовые пальто, инкрустированные сеточками для ванной, стоимостью $12 050. А в коллекцию "Весна - Лето 2023" вошли сумки в форме слонов за $2450.


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