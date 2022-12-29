29 декабря 2022

29 декабря 2022 10:01

Красное и белое: рождественский образ на каждый день от Дженнифер Лопес - ФОТО

Красное и белое: рождественский образ на каждый день от Дженнифер Лопес

2022 год определенно запомнится Джей Ло как один из самых счастливых в жизни - в узком семейном кругу она дважды вышла замуж за Бена Аффлека, о чем мечтала все последние годы. И теперь живет своей новой лучшей жизнью под руку с любимым. Ей точно есть о чем благодарить судьбу в Рождество и новогодние праздники! И к их подготовке она подошла более чем основательно. Каждый день - новая вариация на заданную тему. 

Даже на шопинг за подарками вместе с мамой и сестрой Дженнифер отправилась хоть и в комфортном, но очень ярком образе. Очевидно - наряжалась! Праздничная гамма красного и белого обыграна классической футболкой и спортивными брюками "а-ля Белла Хадид", а завершает образ тематический пуховик, который исполнил роль традиционного нарядного рождественского свитера. 

Красное и белое: рождественский образ на каждый день от Дженнифер Лопес

Особая примета звезды - красные пластиковые очки, как в начале нулевых.

Красное и белое: рождественский образ на каждый день от Дженнифер Лопес

elle.ru


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