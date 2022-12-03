3 декабря 2022

3 декабря 2022 09:20

Роковая красотка: Хейли Бибер в платье из сетки с пирсингом и длинным шлейфом

После долгого сотрудничества со стилистом Мейв Рейли (одевает Меган Фокс), модель Хейли Бибер решила посмотреть на свой образ с другой стороны и обратилась к Дани Мишель - теперь именно она отвечает за все выходы знаменитости. Сегодня звездный стилист продемонстрировала у себя в социальных сетях очередной эксперимент с Хейли - Дани одела Бибер в безупречное сетчатое платье из новой коллекции The Attico, украшенное крупными металлическими кольцами-пирсингом. Завершением лука стали плетеные босоножки, а также сумка-пирамида.

Роковая красотка: Хейли Бибер в платье из сетки с пирсингом и длинным шлейфом

Чтобы повторить макияж с "влажным" эффектом теней, как к Хейли, визажисты советуют использовать жидкие тени с металлическим и перламутровым финишем. Сухие текстуры лучше всего наносить поверх праймера. Кремовые и жидкие тени удобнее всего распределять пальцами: от внутреннего уголка глаза к внешнему.

elle.ru


Просмотров: 119

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

6 октября 16:00

  • 1 400
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 11:49

  • 1 807
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 10:04

  • 1 273
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 11:19

  • 1 488
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 09:20

  • 1 155
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 11:15

  • 1 041
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 12:07

  • 1 431
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 18:42

  • 1 424
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Мода

5 июля 16:50

  • 1 535
Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье

Мода

3 июля 13:40

  • 4 805
Как одеваться, чтобы нравиться мужчинам