Роковая красотка: Хейли Бибер в платье из сетки с пирсингом и длинным шлейфом

После долгого сотрудничества со стилистом Мейв Рейли (одевает Меган Фокс), модель Хейли Бибер решила посмотреть на свой образ с другой стороны и обратилась к Дани Мишель - теперь именно она отвечает за все выходы знаменитости. Сегодня звездный стилист продемонстрировала у себя в социальных сетях очередной эксперимент с Хейли - Дани одела Бибер в безупречное сетчатое платье из новой коллекции The Attico, украшенное крупными металлическими кольцами-пирсингом. Завершением лука стали плетеные босоножки, а также сумка-пирамида.

Чтобы повторить макияж с "влажным" эффектом теней, как к Хейли, визажисты советуют использовать жидкие тени с металлическим и перламутровым финишем. Сухие текстуры лучше всего наносить поверх праймера. Кремовые и жидкие тени удобнее всего распределять пальцами: от внутреннего уголка глаза к внешнему.

elle.ru