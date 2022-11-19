Оттенки булочки с корицей: Джессика Бил в коричневом пальто и с милой плюшевой сумочкой в Нью-Йорке

Вчера, 16 ноября, Джессика Бил прилетела в Нью-Йорк, где проводит презентации своего нового обезболивающего средства для детей. Супруга Джастина Тимберлейка и мама двоих детей известна тем, что на сегодняшний момент занимается фарм-бизнесом: ее компания детских препаратов KinderFarms основана совместно с органик-предпринимателем Джереми Адамсом.

Для своего выхода 40-летняя знаменитость выбрала оттенки булочки с корицей - уютные цвета в коричнево-карамельной гамме. Темно-бежевые брюки и топ она дополнила кашемировым пальто и лодочками из замши. Больше всего внимания привлекла ее сумочка - модель из плюша, которая напоминает детского медвежонка.

Отметим, что актриса выглядит изумительно: еженедельные занятия балетом явно благотворно сказываются на ее фигуре. Чуть больше года назад Джессика стала мамой во второй раз, быстро вернув свою форму.

elle.ru