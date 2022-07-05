Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье

Модель размера плюс впервые в истории дома Chanel завершила показ коллекции Couture. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Дом Chanel провел шоу в Париже в рамках Недели высокой моды сезона "Осень-Зима 2022-2023", на котором представил новую кутюрную коллекцию креативного директора модного дома Виржини Виар. На показе представили жакеты, юбки и головные уборы из твида. Среди аксессуаров также выделились банты - дизайнеры сделали ставку на новый тренд.

В конце на подиум вышла модель из Нидерландов Джилл Кортлев Модель свадебном платье - она первой моделью плюс-сайз на показе Chanel, которой доверили подобную роль.

Также на кутюрном показе Chanel продемонстрировали новую линию украшений "‎1932", над которой работала сама Габриэль Шанель. В этом году коллекции исполняется 90 лет.

Ранее, в ноябре 2021 года, Джилл Кортлев украсила обложку Vogue Russia. Модель впервые приняла участие в крупном показе осенью 2018-го, когда сразу на несколько сезонов заключила эксклюзивный контракт с Alexander McQueen. В сезоне "Весна-Лето 2020" она появилась на подиумах Kate Spade, Area, Prabal Gurung, Michael Kors, Simone Rocha и Mugler.