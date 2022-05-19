Снимите это немедленно! Какая одежда делает нас несчастными

Если верить фэн-шуй, каждая вещь, которую мы используем, влияет на энергетику, здоровье и достаток. Чем чаще предметом пользуются, тем сильнее он меняет жизнь владельца. А что может быть ближе к телу, чем повседневный гардероб?

Любимые джинсы, растянутая домашняя футболка или кокетливое вечернее платье могут приносить удачу или забирать ее. Чтобы избежать негативного влияния, стоит узнать, какие вещи крадут позитивную энергетику.

Рваная, старая, чужая одежда

В шкафу даже безупречной модницы, которая выглядит на все сто, точно можно найти любимые спортивные штаны с растянутыми коленями, уютную футболку, потерявшую принт от старости, или немного дырявый, но такой мягкий свитер. Эти вещи дарят комфорт, успокаивают, но специалисты фэн-шуй уверены: на самом деле, они крадут позитивную энергию своего владельца.

Проведите ревизию в шкафу и избавьтесь от всех предметов гардероба, давно утративших товарный вид. Ведь через дырки в вещах может утекать финансовое благополучие, а застиранная одежда лишает удачи того, кто ее носит.

Вещи из искусственных материалов

Наука о благополучии основа на взаимодействии энергий: огня, воды, земли и воздуха. Но когда вы носите одежду из искусственной ткани (полиэстера, нейлона, вискозы), течение природных сил затрудняется. Мастера Фэн-шуй считают, что такие вещи не дают владельцу взаимодействовать с окружающим миром, мешают циркуляции энергии Ци, а значит, крадут его удачу и здоровье.

Тесная и узкая одежда

Исторические костюмы почти всех народов мира схожи в одном - это просторная, не мешающая движению одежда. Будь то русский сарафан, японское кимоно, индийское сари, костюмы были созданы для комфорта. Но мода беспощадна, стремление к идеалу заставляет нас выбирать неудобные наряды, узкие джинсы и юбки, платья, в которых сложно дышать, а иногда даже корсеты.

Конечно, они влияют на здоровье не лучшим образом, а, по мнению мастеров Фэн-шуй, еще и лишают энергии. Замените неудобные вещи на те, в которых чувствуете себя комфортно, и заметите, что к вечеру у вас еще полно сил, голова перестала болеть, а мужчины неожиданно начали делать комплименты.

Цвет тоже важен

Обожаете тотал блэк? Это вполне объяснимо, ведь темные наряды - нестареющая классика, они стройнят, позволяют играть с аксессуарами и акцентами, показывают, что у вас есть вкус. Но у каждой медали есть обратная сторона. Если верить древнему учению, одежда черного цвета притягивает безденежье и неудачи.

Самые благоприятные тона нарядов в Фэн-шуй - белый, синий, желтый и красный. Они принесут в жизнь гармонию, привлекут деньги и интересные знакомства.

С осторожностью нужно относиться к принтам, которые выбираете. Оказывается, хищная расцветка пагубно воздействует на энергетику, поэтому любительницы леопардового принта становятся раздражительными и агрессивными.

Полоска тоже может негативно сказаться на жизненных событиях: специалисты не советуют носить наряды с косой полоской и диагональю. Такой рисунок путает вихрь энергии и притягивает неудачи.

Меньше углов и асимметрии

Любите необычный крой, дерзкие разрезы, наряды с одним плечом? У нас для вас плохие новости. Мастера древнего учения уверены, что такая одежда делает жизнь нервной, а нас заставляет чувствовать себя злыми и опустошенными. Отдайте предпочтение простым, мягким нарядам, струящимся платьям и юбкам, через некоторое время события вокруг успокоятся, а самочувствие наладится.

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