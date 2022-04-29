5 секретов идеального маникюра, которые должна знать каждая

Лак для ногтей способен сделать с руками то же самое, что декоративная косметика - с лицом. С его помощью можно изменить пропорции, мастерски скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства.

Страница кореянки Цзинь Сун Чой в соцсетях - это настоящий рай для любителей маникюра. Недаром среди ее звездных клиенток и Сара Джессика Паркер, которая каждую неделю ходит в ее именное спа в Вест-Виллидж, и многие модели, за чьи руки на показах отвечает именитый мастер. Нейл-гуру, как ее назвали представители авторитетного издания The New York Times, знает все о маникюре и готова делиться своими бьюти-хаками со всеми желающими.

Например, если у вас светлая фарфоровая кожа, а вы хотите сделать ее визуально более загорелой, то выбирайте лазурные оттенки лаков, а темные цвета помогут сузить ногтевую пластину.

Как сделать руки моложе?

"Не выбирайте неоновые и слишком кричащие лаки. Они должны быть элегантными и контрастировать с оттенком кожи ваших рук", - советует Цзинь.

Светлая кожа: нежные розовые цвета

Кожа персикового оттенка: кораллово-оранжевые

Оливковая кожа: красный апельсин

Темная кожа: мятно-синий.

Как визуально сделать руки более загорелыми?

"Если до отпуска еще далеко, а хочется, чтобы руки выглядели загорелыми уже сейчас, не спешите покупать автозагар. Лучше сделайте маникюр в оранжевых, желтых, зеленых или непрозрачных пастельных тонах", - рекомендует Сун Чой.

Светлая кожа: лазурные оттенки

Кожа персикового оттенка: кораллово-розовые

Оливковая кожа: апельсиновые

Темная кожа: лимонно-желтые.

Как визуально сделать ногтевую пластину больше?

"Нюдовый лак зрительно увеличивает ногтевую пластину, только не забывайте, что он должен быть на тон или два темнее вашей кожи", - комментирует эксперт.

Светлая кожа: розовый

Кожа персикового оттенка: грязно-белые оттенка

Оливковая кожа: непрозрачные бежевые

Темная кожа: розовые.

Какие оттенки зрительно сужают ногтевую пластину?

"Для того чтобы ногти выглядели более узкими и длинными, достаточно накрасить их темными насыщенными лаками", - говорит эксперт.

Светлая кожа: глубокие синие оттенки

Кожа персикового оттенка: серо-голубые

Оливковая кожа: красные

Темная кожа: изумрудные.

Какие оттенки сделают пальцы тонкими?

"Используйте лаки более естественных цветов, которые не будут привлекать внимания к вашим ногтям. Все светлые и телесные оттенки зрительно делают пальцы длиннее", - объясняет Чой.

Светлая кожа: нежно-розовые оттенки

Кожа персикового оттенка: нейтрально бежевые

Оливковая кожа: нюдовые и бежевые

Темная кожа: карамельные.

Woman.ru