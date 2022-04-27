Вдохновляемся образом Ханде Эрчел: 9 вещей с животным принтом, которые нужны тебе летом 2022

Собираем аутфиты на базе образа из новой коллекции Nocturne со звездой сериала "Постучись в мою дверь"

Турецкая актриса Ханде Эрчел относится к тому самому типу девушек, которым можно позавидовать. Что бы не надела девушка, все сидит на ней просто изумительно! Да и любой принт подходит ей как нельзя лучше. Животный принт стабильно занимает почетное место среди актуальных расцветок и в 2022 году. Особенно популярным среди модниц можно назвать леопардовый, но и оригинальная "зебра" как у Ханде тоже смотрится актуально. Мы собрали для тебя 10 вещей, которые украсят твой гардероб, если тебе хочется попробовать что-то подобное.

Тигровый принт

Открывает наш топ тигровый принт, который не только модный, но и суперактуальный в 2022 году. Почему? Это все же год Водяного Тигра, если ты еще не забыла. А значит нужно постараться угодить животному-покровителю и сойти за свою. Да, у Ханде, кстати, уже были образы с такой расцветкой! И выглядели они тоже ярко, броско и стильно. В общем, тигр останется тобой доволен

Леопардовый принт

Леопардовый принт уже по праву считается классикой. Причем такая расцветка настолько универсальна, что ей можно разбавлять даже деловые образы для школы, университета и работы!. Леопард - один из самых грациозных хищников семейства кошачьих, так что стоит только надеть что-то с таким принтом и вуаля! Ты становишься утонченной и страстной натурой.

Принт-зебра

Анималистичный принт зебра подойдет модницам, которые любят выделаться и не привыкли быть в тени. Блузку или юбку с таким принтом совсем необязательно сочетать с однотонным низом или верхом. Поверь, более яркие цвета придадут больше притягательности твоему образу.

Как видишь, у тебя есть неограниченное количество вариантов, которые ты сможешь комбинировать друг с другом, дополнять чем-то однотонным или же вообще придумать собственный аутфит. Самое главное - поймать тренд и умело добавить в свой гардероб, чтобы он выглядел просто, но в то же время привлекательно.

Ellegirl.ru