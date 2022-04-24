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Названы прически для визуального омоложения лица

Парикмахеры Эфи Дэвис и Питер Беркилл назвали прически, которые визуально омолаживают лицо. Соответствующий материал появился на сайте портала Who What Wear, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты отметили, что большинству людей любого возраста подходят стрижки средней длины, например "каскад" с рваными краями или "лесенка". Кроме того, стилисты посоветовали выбирать длину чуть выше или ниже плеч, чтобы подчеркнуть черты лица и визуально удлинить шею.

Также собеседники издания порекомендовали модную в 1970-х прическу, где основная масса волос сочетается с челкой и прядями, обрамляющими лицо. Так, она помогает выделить скулы, линию подбородка и делает взгляд более открытым. Что касается коротких стрижек, Дэвис порекомендовала добавлять объем прядям в задней части головы. "Если клиент беспокоится о структуре волос, то можно добиться необходимого объема с помощью градуировки", - пояснила она.


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