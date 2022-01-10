Как носить деним на работу - 4 практичных образа

Вещи из денима сами по себе вещи яркие, поэтому носить их нужно предельно аккуратно, особенно, когда дело касается работы. Предлагаем воспользоваться готовыми формулами!

Девушки, которые работают в творческой среде, привыкли носить джинсы на работу едва не каждый день, но для тех, у кого рабочие будни проходят в корпоративной среде, как правило, вещи из денима становятся востребованными только с приходом "вольной пятницы" и выходных. Как и с чем их носить, смотри ниже!

Образ первый

Великолепие этого наряда в том, что он выглядит красиво и в тоже время непринужденно, как будто ты только встала из постели. Сочетание джинсов бойфренда и рубашки в бельевом стиле придают образу легкости, а лаконичные аксессуары и классические туфли-лодочки - офисной сдержанности.

Образ второй

В том, что цветочные платья скоро заполнят все офисы мира, у нас сомнений нет, а как насчет цветочных джинсов-skinny? Попробуй сочетать их с рубашкой из светлого денима и босоножками оттенка металлика. Выглядит стильно и сдержанно!

Образ третий

Когда дресс-код требует блузку и брюки, идеальным вариантом станут белоснежные штаны-клеш и ультрамодная рубашка в полоску. Дабы не перегрузить образ, выбирай верх без декоративных элементов. В качестве обуви идеальным вариантом станут босоножки на массивном каблуке.

Образ четвертый

Сочетание юбки-карандаш из деними и рубашки было актуально в 90-х. Учитывая, что мода - механизм цикличный, самое время повторить эту комбинацию!

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