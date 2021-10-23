Не изменилась! Кроуфорд поделилась кадром многолетней давности — фанаты в восторге - ФОТО

Звезда всех мировых подиумов Синди Кроуфорд опубликовала в личном Instagram-аккаунте архивную фотографию.

На снимке мать Кайи Гербер запечатлена в наряде от известного дизайнера Ральфа Лорена: бежевые брюки на высокой посадке и кожаный плащ, белая водолазка с высоким горлом, коричневый пояс. Эффектный образ дополнила ее классическая объемная укладка.

Подписчики оказались в восторге от фотографии многолетней давности. Многие из них отметили, что супермодель совсем не изменилась и выглядит все так же прекрасно.

wmj.ru