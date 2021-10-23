23 октября 2021

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Какие фразы и слова родителям давно пора вычеркнуть из своего лексикона

Отношения

11:22

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Какие фразы и слова родителям давно пора вычеркнуть из своего лексикона
Не изменилась! Кроуфорд поделилась кадром многолетней давности — фанаты в восторге <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

10:50

  • 115
Не изменилась! Кроуфорд поделилась кадром многолетней давности — фанаты в восторге - ФОТО
Анджелина Джоли и Захара Джоли-Питт в платье Elie Saab <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

10:00

  • 67
Анджелина Джоли и Захара Джоли-Питт в платье Elie Saab - ФОТО

23 октября 2021 10:50

Не изменилась! Кроуфорд поделилась кадром многолетней давности — фанаты в восторге - ФОТО

Звезда всех мировых подиумов Синди Кроуфорд опубликовала в личном Instagram-аккаунте архивную фотографию.

На снимке мать Кайи Гербер запечатлена в наряде от известного дизайнера Ральфа Лорена: бежевые брюки на высокой посадке и кожаный плащ, белая водолазка с высоким горлом, коричневый пояс. Эффектный образ дополнила ее классическая объемная укладка.

Подписчики оказались в восторге от фотографии многолетней давности. Многие из них отметили, что супермодель совсем не изменилась и выглядит все так же прекрасно. 

wmj.ru


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