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Как носить кожаную куртку весной - 10 модных образов на каждый день <span class="color_red">- ФОТО</span>

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Как носить кожаную куртку весной - 10 модных образов на каждый день - ФОТО
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6 апреля 2021 12:07

Как носить кожаную куртку весной - 10 модных образов на каждый день - ФОТО

Наступила теплая весна, а это значит, что пора прятать в свой гардероб длинные пальто и теплые пуховики. На замену им выходят всеми любимые легкие пальто, джинсовые и кожаные куртки. Сегодня мы поговорим о кожаных куртках.

Кожаная куртка стала незаменимой верхней одеждой в весенний период. И по сей день кожаная куртка занимает лидирующее место в модной индустрии. Поэтому, если в вашем гардеробе есть кожаная куртка, тогда вам нужно знать, как и с чем ее носить этой весной.

  

В 2018 году стилисты призывают выбирать не только классический черный цвет куртки-косухи, но и опробовать другие модные оттенки: пыльно-розовый, песочный, красный и даже голубой. Цветные кожаные куртки стилисты рекомендуют носить с контрастным топом, джинсами-бойфрендами, скинни-джинсами. Также гармонично будут смотреться под цветную косуху остроносые лоферы или туфли на низком каблуке.

  

    

Черную куртку-косуху лучше всего сочетать с однотонными простыми вещами: футболками или топами. В качестве обуви выбирайте на весну классические лодочки, оксфорды или ботильоны. Также уместно смотрятся с кожаной курткой удобные кеды или кроссовки.

    

Ivona.bigmir.net


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