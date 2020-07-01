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1 июля 2020 12:05

Какой самый актуальный принт сезона? - ФОТО

Техника окрашивания тай-дай получила популярность в конце 60-х, попав в список любимых узоров хиппи. Радужные разводы и схожесть с эзотерическими мандалами позволили вещам с узором тай-дай стать символом эпохи. Позже этот рисунок вернулся в гардеробы в середине 90-х - футболки с узорами, напоминающими граффити новичка, носила вся стильная молодежь планеты - с джинсами-"варенками", яркими лосинами и мини-юбками.

  

  

  

Сегодня благодаря модной ностальгии по 90-м, вещи в технике тай-дай оказались в числе главных фаворитов наступающего лета. Поэтому, отправляясь на шопинг, обратите внимание на оригинальные брюки, топы и свитшоты с разводами.


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