16 мая 2020

отправить статью
Как этим летом носить кеды? - 13 примеров от Кайи Гербер <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

10:00

  • 146
Как этим летом носить кеды? - 13 примеров от Кайи Гербер - ФОТО
Полный гид по модным миди-юбкам на лето 2020 <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

15 мая 16:00

  • 444
Полный гид по модным миди-юбкам на лето 2020 - ФОТО
Какое масло лучше использовать для жарки?

Гурмания

15 мая 14:00

  • 902
Какое масло лучше использовать для жарки?

16 мая 2020 10:00

Как этим летом носить кеды? - 13 примеров от Кайи Гербер - ФОТО

18-летняя супермодель - не поклонница каблуков. Надевать их ее вынуждает лишь работа - съемки или дефиле. В обычной же жизни они ей и не нужны - ноги кажутся бесконечно длинными и стройными и без дополнительных сантиметров. А вот любимая обувь Кайи - кеды, классические, проверенные временем "конверсы", которые не подвластны трендам.

Гербер регулярно (из года в год) попадает в объективы папарацци. На своем примере она доказывает, что кеды отличная пара и к легкому белому сарафану, и платью в горошек, и микроскопическим шортам и к джинсам всех фасонов. Во‑первых, это удобно. У Кайи отлично получается добавлять "деловому" образу со строгим пиджаком непосредственности именно с помощью кед. Брючный костюм в дуэте с хулиганскими кедами - модное ноу-хау. Образ Кайи в цветочно юбке, кардигане и с сумкой-багетом хочется обязательно повторить этим летом.

Вazaar.ru


Просмотров: 146

loading...

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

11 мая 12:00

  • 1 049
Желтый цвет - Как модницы носят самый яркий тренд сезона? - ФОТО

Мода

11 мая 10:00

  • 894
Риз Уизерспун нашла идеальный наряд для летних пикников - ФОТО

Мода

9 мая 14:00

  • 19 120
Модные стрижки лета 2020 на любую длину - ФОТО