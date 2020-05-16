Как этим летом носить кеды? - 13 примеров от Кайи Гербер - ФОТО

18-летняя супермодель - не поклонница каблуков. Надевать их ее вынуждает лишь работа - съемки или дефиле. В обычной же жизни они ей и не нужны - ноги кажутся бесконечно длинными и стройными и без дополнительных сантиметров. А вот любимая обувь Кайи - кеды, классические, проверенные временем "конверсы", которые не подвластны трендам.

Гербер регулярно (из года в год) попадает в объективы папарацци. На своем примере она доказывает, что кеды отличная пара и к легкому белому сарафану, и платью в горошек, и микроскопическим шортам и к джинсам всех фасонов. Во‑первых, это удобно. У Кайи отлично получается добавлять "деловому" образу со строгим пиджаком непосредственности именно с помощью кед. Брючный костюм в дуэте с хулиганскими кедами - модное ноу-хау. Образ Кайи в цветочно юбке, кардигане и с сумкой-багетом хочется обязательно повторить этим летом.

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