Модные стрижки лета 2020 на любую длину - ФОТО

Короткие стрижки

Сейчас очень модно стричь высокое каре и сильно открывать шею, но при этом стрижка должна быть легкой и воздушной. Графичность и четкие линии остаются в тренде, но обратите внимание именно на небрежную форму, объем, как будто волосы растрепало ветром, легкие локоны. Помогут добиться такого эффекта спреи для объема и средства с морской солью.

Актуальными остаются стрижки в мужском стиле. Вариант для смелых - постригите очень короткий ежик, покрасьте его в белый цвет и затонируйте в какой-то яркий оттенок. Не хотите красить - ничего страшного, на такой эксперимент можно пойти и со своим цветом.

Мода циклична и время от времени повторяется. Сейчас приходит новая волна популярности стрижек в стиле ретро. Одна из таких - отросшая пикси, как у иконы 1960-х Твигги. Такая стрижка выглядят очень современно и аккуратно. Благодаря огромному разнообразию средств стайлинга ей можно придать разный объем и текстуру. В моду также активно входят стрижки из прошлого, знакомые всем парикмахерам паж, гарсон, рапсодия, аврора. Мы опять возвращаемся к давно забытым терминам, которые снова будут актуальны. Безусловно, к таким стрижкам обязательно надо добавлять нотку современности, не оставлять их в первозданном виде.

Еще одна очень популярная стрижка - шапочка. Она хорошо выглядит как на ультракоротких волосах, с выбритыми висками и затылком, так и на более длинных. Учтите: вьющимся волосам она не подойдет, зато хорошо будет выглядеть на прямых.

С такими смелыми и сложными стрижками будьте аккуратнее: обязательно консультируйтесь с мастером, чтобы подобрать идеальную форму.

Средняя длина

Каре - вечная классика. И эта стрижка до сих пор на пике. Актуальная форма - прямая, с более короткими или удлиненными прядями у лица, легкая, хорошо простриженная. Укладки предпочтительны тоже очень воздушные: либо объем, либо легкие волны с прямыми концами.

В тренде также стрижки-каскад с сильно простриженной макушкой, асимметрия и графическое бритье, что не может не радовать любителей экстремальных причесок.

Отдельно стоит поговорить о челках. Они вошли в моду несколько лет назад и до сих пор не сдают своих позиций. Обратите внимание как на четкие полукруглые челки, сильно открывающие лицо, так и на рваные, в том числе на челку наискосок (Белла Хадид, кстати, прекрасно постригла такую самостоятельно дома).

Длинные волосы

Длинные волосы в сезоне весна-лето 2020 - это, в первую очередь, каскадные стрижки. Укладывать такую стрижку лучше всего объемно - на брашинг или стайлер маленького диаметра. Если любите прямые пряди, то поработайте над объемом, а концы слегка подкрутите на брашинг.

Кстати, про укладки: в моде остаются африканские косы, французские косы, парные косы. А если говорить об окрашивании, то обратите внимание на теплые светлые цвета. Соломенные, медовые, карамельные оттенки идут почти всем и долго держатся.

И напоследок: главный критерий хорошей стрижки - это легкость в укладке, поэтому важно попасть в руки хорошего мастера. А залог успеха - это здоровые волосы, поэтому не пренебрегайте защитой и специальным уходом.

Glamour.ru