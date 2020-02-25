10 вещей, которые нужно первыми купить в новом сезоне - ФОТО

Весна стартует всего через пару дней, и пополнить гардероб трендовыми (а также практичными и необходимыми) обновками настало самое время. С чего начать? Пожалуй, с длинного тренча объемного силуэта с нотой ретро: такой станет основой всех образов в ближайшие несколько месяцев. К нему нужно подобрать актуальное сегодня боди в рубчик в минималистской эстетике 90-х и свободные, расклешенные от бедра голубые джинсы. Вместе с джинсами мы будем также активно носить мужской костюмный жилет - на голое тело, как на показе Saint Laurent, либо поверх блузы или рубашки. Кстати, о последней: теплая верхняя рубашка-жакет заменит нам джинсовую куртку этой весной. А в качестве еще одной альтернативы можно примерить пиджак из яркой тонированной кожи. От сапог отказываться пока рано. Слишком уж в моде высокие ботфорты - пускай они будут из атласа в более теплые месяцы. Если нужно выбрать всего одну новую сумку, пусть ей станет нейлоновая Prada, которая повторяет модель 2000 года.

Вazaar.ru

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