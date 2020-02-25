25 февраля 2020

отправить статью
10 вещей, которые нужно первыми купить в новом сезоне <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

14:00

  • 179
10 вещей, которые нужно первыми купить в новом сезоне - ФОТО
Как долго пары ждут, прежде чем пожениться?

Отношения

13:00

  • 164
Как долго пары ждут, прежде чем пожениться?
Прощай, офис! - 5 преимуществ удаленной работы <span class="color_red">- ФОТО</span>

Карьера

12:00

  • 205
Прощай, офис! - 5 преимуществ удаленной работы - ФОТО

25 февраля 2020 14:00

10 вещей, которые нужно первыми купить в новом сезоне - ФОТО

Весна стартует всего через пару дней, и пополнить гардероб трендовыми (а также практичными и необходимыми) обновками настало самое время. С чего начать? Пожалуй, с длинного тренча объемного силуэта с нотой ретро: такой станет основой всех образов в ближайшие несколько месяцев. К нему нужно подобрать актуальное сегодня боди в рубчик в минималистской эстетике 90-х и свободные, расклешенные от бедра голубые джинсы. Вместе с джинсами мы будем также активно носить мужской костюмный жилет - на голое тело, как на показе Saint Laurent, либо поверх блузы или рубашки. Кстати, о последней: теплая верхняя рубашка-жакет заменит нам джинсовую куртку этой весной. А в качестве еще одной альтернативы можно примерить пиджак из яркой тонированной кожи. От сапог отказываться пока рано. Слишком уж в моде высокие ботфорты - пускай они будут из атласа в более теплые месяцы. Если нужно выбрать всего одну новую сумку, пусть ей станет нейлоновая Prada, которая повторяет модель 2000 года.

Вazaar.ru

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в  Facebook   


Просмотров: 180

loading...

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

24 февраля 15:00

  • 419
Черное кружево и красные розы в коллекции Dolce & Gabbana - ФОТО

Мода

24 февраля 13:00

  • 301
Путешествие по самым разным странам в новой коллекции Etro - ФОТО

Мода

24 февраля 11:00

  • 338
Emporio Armani представил новую коллекцию - ФОТО