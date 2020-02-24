Emporio Armani представил новую коллекцию - ФОТО

Хорошо, что в этом неспокойном, быстро меняющемся мире у нас есть Джорджо Армани. На его показах все спокойно, все по плану - и все примерно так же, как и в любом из предыдущих сезонов. Если другие дизайнеры суетятся, стараются придумать что-нибудь эдакое, то команда Emporio Armani ни о чем подобном, кажется, и не помышляет. Главный вопрос вместо десятка традиционных - как на этот раз перетасовать собственные традиции модного Дома, чтобы получилось свежо и не скучно. То есть бархат и атлас насыщенных цветов с обязательным использованием электрического синего, брючные костюмы с широкими брюками, шляпки - вот это все.

Это может звучать не очень-то дружелюбно по отношению к команде, но не подумайте ничего такого - нам нравится. У них получается. И на этот раз получилось тоже. Пройдемся по всему, что удалось особенно. Во‑первых, бархатные костюмы в изумрудном цвете и цвете морской волны - что-то среднее между костюмами спортивными, пижамными и деловыми. Во‑вторых, вообще все бархатное - а также вельветовое с каким-то металлическим новогодним напылением. В-третьих, в принципе все брючные костюмы в этот раз хороши и лихи. Будь то классика или что-то расслабленное, с туникой в пайетках вместо строгого пиджака - эти последние выходы, закрывшие показ, вообще относим к категории "супер". В-четвертых, объемные пальто и в целом верхняя одежда. В-пятых, опять же по традиции, работа с цветом.

Фото: IMAXTREE

Вazaar.ru

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