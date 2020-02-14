Лучшие образы с Недели моды в Нью-Йорке - ФОТО

Гости Недели моды в Нью-Йорке диктуют стритстайл-тренды. Свежие кадры фотохроник доказывают, что в следующем сезоне придется подружиться с вещами из кожи (будь то комбинезоны, плащи, брюки или рубашки), брюками-трубами и мюли на каблуке. Последние так полюбились девушкам, что они, несмотря на февральскую погоду, сочетают их с шубами и пальто.

Если говорить о крайностях, то нью-йоркские девушки носят женственные мини-платья с грубыми армейскими ботинками, спортивные топы с корсетами, цветочные сапоги с джинсами, худи с деловыми жакетами и спортивные брюки со шпильками. "Игра контрастов" - девиз Недели моды.

Вazaar.ru

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