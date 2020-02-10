10 лучших платьев церемонии «Оскар-2020» - ФОТО

В этом году нас не оставили равнодушными Скарлетт Йоханссон в серебряном платье Oscar de la Renta (бойфренд Колин Жост нехотя отпускал актрису от себя на пресс-воле); Шарлиз Терон и ее провокационный разрез в Christian Dior; точеная Рене Зеллвегер в белоснежном Armani Privé. Не самые частые героини светской хроники Сандра О в фантазийных перьях Elie Saab и Синтия Эриво в туалете от Atelier Versace с пышной юбкой и вовсе сумели затмить звезд первой величины - наше восхищение!

Bazaar.ru

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