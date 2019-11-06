Самые яркие образы стритстайлл-хроники из Тбилиси - ФОТО

С 30 октября по 4 ноября в Тбилиси кипела модная жизнь.

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Bazaar.ru, в эти даты в грузинской столице прошла Неделя моды Mercedes-Benz. Свои коллекции показали уже именитые местные бренды: Anouki, Dalood, George Keburia, Lado Bokuchava, Materiel, Situationist и многие другие. Гостьи тщательно подготовились к посещению показов и циркулировали между шоу в творениях местных дизайнеров.

Представляем самые яркие моменты из хроник стритстайла:

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