5 моделей юбок, которые нужно носить в этом сезоне - ФОТО

Обычно с приходом холодов большинство модниц меняют платья и юбки на джинсы или брюки. Конечно, это же отличное решение защиты от бакинского ветра. Но если случай или настроение требуют от вас надеть юбку, то узнайте, какие модели лучше всего выбирать в этом сезоне.

Lady.Day.Az представляет советы стилиста Сабины Асад, которыми она поделилась на своей странице в Instagram.

Вот какие юбки нужно выбирать:

Плиссе

Эта юбка не сдает своих позиций и давно уже перешла в разряд базовых. Осенью и зимой продолжаем ее носить с сапогами и теплыми свитерами или кардиганами, с ботинками и кожаными куртками.

Кожа

Это тренд сезона. Прямые и А-образные модели юбок - отличное решение для осенне-зимнего периода. Кстати, цвет может быть не только черным, цветные модели смотрятся очень стильно. Носим, сочетая с другими фактурами.

Трикотаж

Зимой это тепло и уютно. А еще стильно, особенно в сочетании с длинными сапогами или грубыми ботинками.

Клетка

С запахом, асимметричные, карандаш, с разрезом, в складку. Пусть ваша фантазия поможет вам выбрать свою идеальную.

Цветы

Холодное время года - не повод отказаться от цветочного принта. Ну правда, что еще может поднять настроение женщине, как не цветы. Поэтому носим со свитерами, пальто и сапогами.

Н. Гасымова

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