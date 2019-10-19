Как выбрать и с чем носить кардиган этой осенью? - Советы стилиста Сабины Асад

Кардиганы по-праву можно назвать базовой единицей гардероба. Потому что это:⠀модно, стильно, из них составляются слоеные образы в холодный период. А главное, они невероятно теплые и уютные.

Если вы еще не приобрели кардиган в этом сезоне, то обязательно прочитайте советы от стилиста Сабины Асад, прежде чем выбирать кардиган.

Итак, вот на что следует обращать внимание при покупке:⠀

Состав

Чем он натуральнее, тем дороже - это понятно. Но и теплее. Кашемир, шерсть, мохер согреют вас зимними деньками.⠀Вискоза, хлопок - тоже натуральное волокно, но не такое теплое. На ощупь приятное. Полиэстер/акрил. Это синтетика. Не греет. Но более износоустойчива.⠀

Крой

В моде свобода движения. Не обтягиваемся. Длина может быть и до талии, и в пол. Все зависит от пропорций вашей фигуры. Просто смотрим, чтобы он не заканчивался на самой широкой точке, не акцентируем на ней внимания.

С чем носим

Кожа, шифон, деним - лучшие напарники для кардигана. Контраст фактур очень приветствуется и всегда смотрится необычно.

Н. Гасымова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook