19 октября 2019

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Как выбрать и с чем носить кардиган этой осенью? <span class="color_red">- Советы стилиста Сабины Асад</span>

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Как выбрать и с чем носить кардиган этой осенью? - Советы стилиста Сабины Асад
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Как выбрать и с чем носить кардиган этой осенью? - Советы стилиста Сабины Асад

Кардиганы по-праву можно назвать базовой единицей гардероба. Потому что это:⠀модно, стильно, из них составляются слоеные образы в холодный период. А главное, они невероятно теплые и уютные.

Если вы еще не приобрели кардиган в этом сезоне, то обязательно прочитайте советы от стилиста Сабины Асад, прежде чем выбирать кардиган.

Итак, вот на что следует обращать внимание при покупке:⠀

Состав

Чем он натуральнее, тем дороже - это понятно. Но и теплее. Кашемир, шерсть, мохер согреют вас зимними деньками.⠀Вискоза, хлопок - тоже натуральное волокно, но не такое теплое. На ощупь приятное. Полиэстер/акрил. Это синтетика. Не греет. Но более износоустойчива.⠀

Крой

В моде свобода движения. Не обтягиваемся. Длина может быть и до талии, и в пол. Все зависит от пропорций вашей фигуры. Просто смотрим, чтобы он не заканчивался на самой широкой точке, не акцентируем на ней внимания.

С чем носим

Кожа, шифон, деним - лучшие напарники для кардигана. Контраст фактур очень приветствуется и всегда смотрится необычно.

Н. Гасымова

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